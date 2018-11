Friedberg (AFP) Mutmaßlich 20 Kilometer hat eine betrunkene 40-Jährige in Hessen als Geisterfahrerin auf einer Autobahn zurückgelegt. Nach Angaben der Polizei vom Montag meldeten andere Autofahrer die Frau in der Nacht zum Samstag auf der A45 in der Nähe von Gießen. Als eine Streife zu ihr aufschloss, fuhr sie von der Autobahn ab. Unfälle gab es nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.