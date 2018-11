London (AFP) Ein Gericht in Birmingham hat ein Paar, das seinen Sohn auf den Namen Adolf taufte, für schuldig befunden, der verbotenen rechtsextremen Terrororganisation National Action (NA) anzugehören. Die Geschworenen kamen am Montag zu dem einstimmigen Urteil, nachdem sie einschlägige Fotos in Augenschein nahmen. Darauf war der 22-jährige Angeklagte im Gewand des rassistischen Ku Klux Klan mit seinem nach Adolf Hitler benannten Baby im Arm zu sehen.

