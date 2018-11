Sofia (AFP) Nach den USA, Österreich und Ungarn erwägt nun auch Bulgarien, den UN-Migrationspakt für bessere internationale Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik nicht zu unterschreiben. "Wir betrachten es zu diesem Zeitpunkt als richtig, ihn abzulehnen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Regierungspartei Gerb, Zwetan Zwetanow, am Montag nach einem Treffen mit dem nationalistischen Koalitionspartner Vereinte Patrioten. Offiziell wird der Migrationspakt am Mittwoch in den Parlamentsausschüssen diskutiert.

