Berlin (AFP) 575 Verwaltungsleistungen bieten Bund, Länder und Kommunen den Bürgern an: Das bedeutet in der Regel Formulare, Warten auf dem Amt, Bestätigungen per Post. Das alles soll bis 2022 Vergangenheit sein. Dann sollen all diese Angebote rund um die Uhr an jedem Tag der Woche im Internet zur Verfügung stehen. Die Digitalisierung soll den Menschen damit ganz konkret den Alltag erleichtern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.