Saarbrücken (AFP) Das Bundesverfassungsgericht muss die Bezahlung der Richter im Saarland prüfen. Das Landesverwaltungsgericht hält die Besoldung in zwei Gruppen laut einem am Montag veröffentlichten Beschluss für unvereinbar mit dem Grundgesetz und legte die Verfahren deshalb dem höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe vor. Das Landesgericht kann nicht selbst darüber entscheiden, ob die Bezahlung verfassungswidrig ist. (Az. 2 K 2076/15 und 2 K 99/16)

