Madrid (AFP) Bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Spanien sind drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt, als es am Montag in der Fabrik im südspanischen Guadix zu einer heftigen Detonation kam. Sie mussten wegen Rauchvergiftungen behandelt werden.

