Mainz (AFP) Mehr als ein halbes Jahr nach einem Straßenbahnunglück mit mehreren Verletzten in Mainz hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. In den wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung geführten Verfahren konnte kein strafrechtliches Verschulden nachgewiesen werden, wie die Behörde am Montag mitteilte. Bei dem Unfall war im April eine Straßenbahn aus den Gleisen gesprungen, wodurch mehrere Menschen verletzt wurden.

