Berlin (AFP) Nach Katastrophen werben Spendenbündnisse in ARD und ZDF um Hilfe für die Opfer und blenden die entsprechenden Kontonummern ein. Wie die Stiftung Warentest am Montag mitteilte, können Spender bei zwei von drei dieser Bündnisse ruhigen Gewissens Geld überweisen. Bei einem Bündnis gebe es aber mehrere intransparente Organisationen, bei denen nicht ausreichend klar sei, was mit den Spenden geschehe.

