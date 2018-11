Hameln (AFP) Mit einer vorgetäuschten Entführung hat eine 51-jährige Frau aus dem niedersächsischen Hameln die Polizei in Atem gehalten. Sie habe sich am Samstagabend bei der Feuerwehr gemeldet und berichtet, sie sei vermutlich von ihrem früheren Lebensgefährten in einem Keller eingesperrt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Feuerwehr gab den Fall an die Polizei weiter, die eine stundenlange Suchaktion begann.

