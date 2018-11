Palermo (AFP) Libyens wichtigste politische Akteure sind am Montag in Italien zusammengekommen, um über einen Weg zu möglichen Wahlen zu diskutieren. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hieß unter anderem den libyschen General Chalifa Haftar in Palermo willkommen, dessen selbsternannte Nationale Libysche Armee (NLA) im Osten des Landes herrscht. Haftar nahm nicht an einem Arbeitsessen am Abend teil, wird aber für eine Gesprächsrunde am Dienstag erwartet.

