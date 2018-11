Paris (AFP) Ein Jaguar Mark 2-Limousine aus dem Besitz des französischen Modepapstes Yves Saint Laurent und seines ebenfalls verstorbenen Lebenspartners Pierre Bergé ist bei einer Versteigerung in Lyon für 74.500 Euro unter den Hammer gekommen. Das am Sonntag abgegebene Schlussgebot bedeutet für das grüne Fahrzeug aus dem Jahr 1963 einen Weltrekord für einen Mark 2 3.8, wie das Auktionshaus Osenat am Montag mitteilte. Der Preis war vorab auf 30.000 Euro geschätzt worden.

