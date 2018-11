Essen (AFP) Die österreichische Signa-Holding des Investors René Benko steigt ins Mediengeschäft ein: Über eine Partnerschaft mit der deutschen Funke Mediengruppe beteiligt sich die Karstadt-Mutter an den österreichischen Zeitungen "Krone" und "Kurier", wie Funke am Montag mitteilte. Dazu übernimmt Signa 49 Prozent an der WAZ Auslands Holding, die an den beiden Zeitungen beteiligt ist. Die zuständigen Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.

