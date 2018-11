Freiburg (AFP) Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind am Montag in Gutach in Baden-Württemberg mehrere Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei in Freiburg mitteilte, verlor die Busfahrerin aufgrund eines geplatzten Reifens die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Die fünf Kinder an Bord sowie die Fahrerin des Autos wurden leicht verletzt, die Fahrerin des Busses blieb unverletzt.

