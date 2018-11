Colombo (AFP) In Machtkampf in Sri Lanka wehren sich mehrere Parteien vor Gericht gegen die vorzeitige Auflösung des Parlaments. Drei Parteien, die zusammen eine absolute Mehrheit im Parlament haben, forderten am Montag das Oberste Gericht des Inselstaats auf, die Entscheidung von Präsident Maithripala Sirisena für illegal zu erklären.

