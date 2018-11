Potsdam (AFP) Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien werden nach Experten-Einschätzung durch den Klimawandel verstärkt. Das verheerende Zusammenspiel der vom Menschen verursachten globalen Klimaerwärmung mit natürlichen Faktoren sorgten dafür, dass die Brände die wohl schlimmsten in der Geschichte des US-Bundesstaats seien, erklärte die Waldbrand-Expertin Kirsten Thonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) am Montag. Schon jetzt habe das Feuer dort eine Fläche zerstört, die mehr als doppelt so groß wie das Saarland sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.