Gütersloh (AFP) Die Marktmacht einzelner, hochproduktiver Unternehmen bremst einer Studie zufolge die Lohnzuwächse in Deutschland. In den Jahren 2008 bis 2016 seien den Beschäftigten in den hiesigen Dienstleistungsunternehmen durch eine zunehmende Konzentration weniger Unternehmen potenzielle Lohnzuwächse von insgesamt elf Milliarden Euro entgangen, ergab die am Montag von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte Studie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.