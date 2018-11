Tokio (AFP) Ein US-Kampfjet ist am Montag vor der Südküste Japans abgestürzt. Die beiden Besatzungsmitglieder hätten sich retten können und seien von einem US-Militärhubschrauber in Sicherheit gebracht worden, teilte das japanische Verteidigungsministerium mit. Das Unglück ereignete sich demnach 250 Kilometer südöstlich der Stadt Naha auf der Insel Okinawa. Der Grund für den Absturz war demnach eine Triebwerksstörung an dem US-Marineflugzeug.

