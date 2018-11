Washington (AFP) Die USA haben die Wahlen in den ostukrainischen Rebellengebieten als Scheinwahlen verurteilt. "Die Vereinigten Staaten schließen sich ihren europäischen Alliierten und Partnern in der Verurteilung der vorgetäuschten 'Wahlen' vom 11. November im von Russland kontrollierten Osten der Ukraine an", erklärte Außenministeriumssprecherin Heather Nauert am Montag. Bei den "illegitimen Vorgängen" handele es sich um einen Versuch Moskaus, seine Stellvertreter in der Region zu institutionalisieren, hieß es weiter.

