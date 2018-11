Berlin (AFP) Deutschland steuert laut Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik (VDE) auf die "größte Ingenieurlücke aller Zeiten" zu. In den kommenden zehn Jahren würde in Deutschland deutlich über 100.000 junge E-Ingenieure mehr benötigt als hierzulande ausgebildet werden, erklärte VDE-Chef Ansgar Hinz am Montag. Allein in diesem Jahr seien fast 11.000 neue Elektroingenieure nötig, um die in den Ruhestand eintretenden E-Ingenieure zu ersetzen.

