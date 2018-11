Bamako (AFP) Im Zuge der Diskussionen um eine europäische Armee hat sich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) für eine engere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene ausgesprochen. "Wir können in den Verfahren besser und schneller werden", sagte von der Leyen am Montag bei einem Besuch in der malischen Hauptstadt Bamako.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.