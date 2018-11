Dresden (AFP) Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 38-jährigen Mann wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung erhoben. Er soll von Januar bis Mai 2015 der Gruppe Old School Society (OSS) angehört haben und an der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft beteiligt gewesen sein, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in Dresden mitteilte.

