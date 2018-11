Schwerin (AFP) Die Partei Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV), eine Abspaltung von der AfD im Nordosten, will sich den Freien Wählern anschließen. Dies gaben der Vorsitzende der BMV-Landtagsfraktion, Bernhard Wildt, und der Landesvorsitzende der Freien Wähler in Mecklenburg-Vorpommern, Gustav Graf von Westarp, am Dienstag vor Journalisten in Schwerin bekannt. Die vier BMV-Abgeordneten im Schweriner Landtag hatten sich im September 2017 von der AfD abgespalten, für die sie 2016 in den Landtag gewählt worden waren. Die Parei vergleicht sich selbst inhaltlich mit der CSU.

