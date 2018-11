Frankfurt/Main (AFP) Nach einem Zwischenfall in einem Industriepark in Frankfurt am Main ist Alarm ausgelöst worden. In den Stadtteilen Griesheim und Nied ertönten am Dienstagmorgen Warnsirenen, wie die Feuerwehr von Frankfurt am Main mitteilte. Anwohner wurden aufgerufen, vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Polizei sperrte die Stadtteile für Autos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.