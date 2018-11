Münster (AFP) Im Münsteraner NS-Prozess um die Morde im ehemaligen Konzentrationslager Stutthof hat der Angeklagte bestritten, von systematischen Massentötungen gewusst zu haben. Er sei zwar als SS-Wachmann dort gewesen und habe den schlechten Zustand der Insassen bemerkt, ließ der 94-jährige Johann R. Am Dienstag über seinen Verteidiger vor Gericht erklären. Von Gaskammern und systematischen Massenmorden habe er aber "nichts gewusst". Auch habe er nur "unter Zwang" in der SS und in dem Lager gedient. Die Staatsanwaltschaft werteten die Aussagen als unglaubwürdig.

