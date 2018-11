Berlin (AFP) Die Bundesregierung will in dem geplanten Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte offenbar manche Staaten von einem erleichterten Zugang zu Erwerbstätigkeit oder Ausbildung in Deutschland ausnehmen. Das berichtete das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf den Referentenentwurf des Bundesinnenministeriums. Dadurch solle verhindert werden, dass die Neuregelung in Asylherkunftsländern eine Sogwirkung entwickelt.

