London (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May will ihrem Kabinett am Mittwoch die mit der EU-Kommission ausgehandelten Brexit-Vereinbarungen zur Prüfung vorlegen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Press Association am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise. Britischen Medienberichten zufolge wurden am Abend mehrere Minister einzeln in die Downing Street einberufen.

