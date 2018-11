Rio de Janeiro (AFP) Der gewählte Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, hat einen ranghohen Offizier zum Verteidigungsminister ernannt. Der Armeegeneral der Reserve Fernando Azevedo e Silva solle den Posten übernehmen, teilte Bolsonaro am Dienstag per Twitter mit. Azevedo de Silva, der seine aktive Armee-Karriere im September beendet hatte, und Bolsonaro waren in den 70er Jahren zur gleichen Zeit an der Militärakademie in Aqulhas Negras ausgebildet worden.

