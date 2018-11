Berlin (AFP) Die wegen mutmaßlicher Rechtsverstöße in die Kritik geratene Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wird ab Donnerstag wieder Asylverfahren bearbeiten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und Bamf-Präsident Hans-Eckhard Sommer vereinbarten am Dienstag, dass das Ankunftszentrum in der Hansestadt am 15. November zur regulären Arbeit zurückkehrt, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

