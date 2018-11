Berlin (AFP) Der frühere Bundesinnenminister und langjährige Präsident des Deutschen Roten Kreuz, Rudolf Seiters, hat nach den Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier "Beeindruckendes für die Bundesrepublik Deutschland geleistet". In einer Laudatio zur Verleihung des Großen Verdienstkreuzes an Seiters am Dienstag im Schloss Bellevue hob Steinmeier auch Seiters' Handeln in der Asylkrise wegen des Jugoslawienkriegs zu Beginn der 90er Jahre hervor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.