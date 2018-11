Kassel (AFP) Tausende elektrische Zahnbürsten haben Diebe in Hessen von der Ladefläche eines Lastwagens gestohlen. Der Großteil der Ladung mit 19 Paletten zu je 50 Paketen sei weg, teilte die Polizei nach der Tat auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 in der Nähe von Kassel am Dienstag mit. Damit liege der Schaden bei mehr als 100.000 Euro.

