München (AFP) Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hat Opfer sexuellen Missbrauchs innerhalb der evangelischen Kirche gebeten, sich zu melden. "Wir wollen alles tun, was möglich ist, um zu verhindern, dass sowas passiert", sagte der Landesbischof am Dienstag im Bayerischen Rundfunk. Prävention sei "ganz zentral". "Diejenigen, die solche schlimmen Erfahrungen gemacht haben, bitte ich, sich bei uns zu melden, so dass wir handeln können", sagte Bedford-Strohm.

