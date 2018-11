Paradise (AFP) Der verheerende Waldbrand in Kalifornien ist mit mindestens 42 Todesopfern der tödlichste Waldbrand in der US-Geschichte. Der Sheriff des nordkalifornischen Bezirks Butte, Kory Honea, sagte am Montag, es seien die Leichen von 13 weiteren Opfern geborgen worden. Damit stieg die Zahl der Todesoper in Folge des "Camp Fire" genannten Waldbrandes auf 42.

