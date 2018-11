Karlsruhe (AFP) Im Fall der Entführung eines früheren Mitglieds der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat die Bundesanwaltschaft einen fünften Tatverdächtigen in Haft genommen. Frankreich habe einen 31 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen ausgeliefert, der sich im Nachbarland seit Mitte Juli in Auslieferungshaft befunden habe, teilte die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mit. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs habe Özkan T. bereits den Haftbefehl eröffnet und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.

