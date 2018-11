Melbourne (AFP) Ein Gericht in Melbourne hat einen 28-Jährigen nach einer Amokfahrt mit sechs Todesopfern wegen Mordes verurteilt. James Gargasoulas war im Januar 2017 auf einer belebten Einkaufsstraße in Australiens zweitgrößter Stadt absichtlich in eine Menschenmenge gerast. Bei der Amokfahrt wurden sechs Menschen getötet und 27 weitere verletzt. Unter den Toten waren ein Baby und ein zehnjähriges Mädchen. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei aus.

