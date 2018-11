Jerusalem (AFP) Die israelische Luftwaffe hat bei ihren Angriffen im Gazastreifen nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums am Dienstag einen weiteren Palästinenser getötet. Damit erhöhte sich die Zahl der durch Israel in der Palästinenserenklave Getöteten in weniger als 24 Stunden auf fünf.

