Rostock (AFP) Unbekannte haben einen jüdischen Friedhof in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Hakenkreuz beschmiert. Wie die Polizei in Rostock am Montagabend mitteilte, wurde das verbotene Symbol auf einer Steintreppe des Friedhofs in Boizenburg entdeckt. Es stamme vermutlich vom Wochenende und sei unkenntlich gemacht worden.

