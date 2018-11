Celle (AFP) Mehrere Kamele vor einem Supermarkt haben im niedersächsischen Bergen für Aufregung gesorgt. Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am späten Montagabend insgesamt sieben Tiere auf einem Parkplatz nahe einer Bundesstraße, wie die Beamten in Celle am Dienstag mitteilten. Sie sicherten die Straße daraufhin ab.

