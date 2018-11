Straßburg (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg eine "echte europäische Armee" gefordert. "Wir sollten an dieser Vision arbeiten", sagte sie am Dienstag in Straßburg den Abgeordneten. Merkel schlug zudem die Schaffung eines europäischen Sicherheitsrates unter wechselndem Vorsitz vor, um rascher über wichtige Beschlüsse entscheiden zu können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.