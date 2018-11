Wismar (AFP) Insgesamt 427 Postsendungen hat die Polizei in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern aus einem Altpapiercontainer geborgen. Darunter seien Einschreiben, Reiseunterlagen und Behördenbriefe gewesen, teilten die Beamten am Dienstag mit. Ein Anwohner hatte einige der ungeöffneten Poststücke entdeckt, als er Altpapier entsorgen wollte. Daraufhin ließ die Polizei den Container beschlagnahmen und öffnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.