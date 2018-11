Essen (AFP) Aus Sorge um das Kindeswohl suchen die Behörden im Raum Essen nach einem Säugling und dessen Eltern. Wie die Essener Polizei am Dienstag mitteilte, wurde am Montagabend ein Alarm an der Babyklappe eines Krankenhauses ausgelöst. Mitarbeiter hätten den Übergabekasten im Anschluss jedoch leer vorgefunden. Anlass zur Sorge gaben Beobachtungen, wonach ein Paar mit einem tragbaren Kindersitz auf einen benachbarten Friedhof ging.

