Paris (AFP) In Paris ist am Dienstag der Prozess gegen einen internationalen Geldwäscher-Ring mit Verbindungen nach Deutschland eröffnet worden. Vor dem Strafgericht der französischen Hauptstadt müssen sich 15 Männer verantworten, die zur sogenannten "Libanon-Connection" gehören. Sie sollen mittels zwielichtiger Geschäfte Geld aus dem kolumbianischen Drogenhandel in mehreren europäischen Ländern gewaschen haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.