Singapur (AFP) Aus den Tonaufzeichnungen über den gewaltsamen Tod des Regierungskritikers Jamal Khashoggi ergibt sich nach Angaben von US-Sicherheitsberater John Bolton keine Spur zum saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Bolton sagte Reportern in Singapur am Dienstag, er habe das Tonband nicht selbst gehört, "aber nach Einschätzung derjenigen, die es gehört haben", gebe es keine Verbindungen zwischen dem Killerkommando im Konsulat in Istanbul und dem Königshaus in Saudi-Arabien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.