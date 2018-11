Berlin (AFP) In Berlin müssen sich ab der kommenden Woche ein Mann und sein Sohn für im Irak begangene mutmaßliche Verbrechen im Namen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verantworten. Raad A. und sein Sohn Abbas R. sollen als IS-Mitglieder Kriegsverbrechen verübt haben, wie das Kammergericht am Dienstag mitteilte. Für den am Donnerstag kommender Woche beginnenden Prozess wurden 21 Verhandlungstermine angesetzt.

