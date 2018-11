Gao (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist am Dienstag zu einem Besuch der Bundeswehrsoldaten der Minusma-Mission in der nordmalischen Stadt Gao eingetroffen. Im Lager Camp Castor informiert sich die Ministerin zusammen mit ihrer französischen Kollegin Florence Parly über die Lage in dem Konfliktgebiet, in dem die Sicherheit und Stabilität des westafrikanischen Landes massiv von Extremisten, Bandenkriminalität und Schleusern bedroht wird.

