Rom (AFP) Der italienischen Polizei ist am Mittwoch ein schwerer Schlag gegen die Wettmafia gelungen. In einer koordinierten Aktion nahmen die Ermittler 68 Verdächtige fest, darunter mutmaßliche führende Mitglieder verschiedener Mafia-Organisatoren, Strohmänner und Unternehmer, die mit der Mafia zusammenarbeiteten. Sie beschlagnahmten zudem Vermögen in Höhe von einer Milliarde Euro.

