Koblenz (AFP) Ein Autofahrer hat bei Koblenz in Rheinland-Pfalz auf der Autobahn 48 den Wagen eines 21-Jährigen mit einem Mettbrötchen beworfen. Der 21-Jährige gab an, beim Auffahren auf die Autobahn vom späteren Brötchenwerfer geschnitten worden zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.