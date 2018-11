München (AFP) Polizisten in Bayern dürfen auch in Zukunft in Uniform nicht sichtbar tätowiert sein. Ein Polizist aus Franken unterlag am Mittwoch vor dem bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München in letzter Instanz mit dem Wunsch, seinen Unterarm tätowieren zu lassen. Dies war ihm vom Polizeipräsidium Mittelfranken verwehrt worden, nach dem Verwaltungsgericht Ansbach bestätigte nun auch die nächste und letzte Instanz die Entscheidung.

