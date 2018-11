Frankfurt/Main (AFP) Nach dem Unfall an einer S-Bahnstation in Frankfurt am Main mit einem getöteten 17-Jährigen und zwei Verletzten hat die Polizei erste Erkenntnisse zum Ablauf des Geschehens. Nach Angaben vom Mittwoch lag am Dienstagnachmittag einer der drei Beteiligten hilflos im Gleis, die beiden anderen wollten Hilfe leisten und gingen deshalb ebenfalls ins Gleis. Noch unklar sei aber, wer im Gleis lag und wer habe helfen wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.