Berlin (AFP) Wegen eines tödlichen Streits im Nachgang einer Hochzeitsfeier ist die Berliner Polizei mit einem Großaufgebot gegen mehrere Beschuldigte vorgegangen. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, waren hundert Ermittler an der Festnahme von fünf Verdächtigen und der Durchsuchung von sechs Objekten in Berlin und Brandenburg beteiligt, darunter Spezialeinsatzkommandos.

