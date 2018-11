Saarbrücken (AFP) Weil er einen bewusstlosen Jugendlichen in die Saar warf und dieser starb, soll ein 18-Jähriger für sieben Jahre ins Gefängnis. Der Angeklagte wurde am Mittwoch wegen Totschlags verurteilt, wie eine Sprecherin des Landgerichts Saarbrücken sagte. Das Gericht sprach den jungen Mann schuldig, den 16-Jährigen im April zunächst bewusstlos geschlagen und dann in die Saar geworfen zu haben. Der Jugendliche starb später an Sauerstoffmangel im Gehirn.

